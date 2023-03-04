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Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

Berat Kandili'nin idrak edilmesine günler kala Müslüman aleminin gündeminde mübarek gecede yapılması gereken ibadetler yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan, "Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

    Berat Kandili için geri sayım başladı. Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler…
  • Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

    BERAT GECESİ NE ZAMAN 2023?

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 6 Mart 2023 tarihine denk geliyor.

     
  • Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

    BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
  • Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

    BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

    Bin adet Salavat

    Bin adet La İlahe İllallah

    Bin adet Estağfirullah El Azim

    Bin 1 adet ihlas Suresi

    Yüz adet Besmele

    Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

    129 Adet Ya Latif

     
  • Berat Kandili gecesi ibadetleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nedir?

    BERAT GECESİ İBADETLERİ

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

    1- Gündüzünde oruç tutmak

    2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

    3- Kur'an-ı kerim okumak

    4- Tevbe istiğfar etmek

    5- Salavat getirmek

    6- Allah'ı çokça zikretmek

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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