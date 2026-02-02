Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Kuran-ı Kerim, bazı alimlerin görüşüne göre Berat Gecesi'nde Levhi Mahfuzdan dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu olaya 'İnzal' adı verilir. Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR EDİLİR?

Berat Kandili'nde kişilerin genel olarak tövbe yönünde dua etmeleri tavsiye edilir. Gecenin anlamından dolayı kişilerin, dünyalık isteklerini bir kenara bırakarak affedilmeye yönelik dualar etmesi fayda sağlayacaktır.