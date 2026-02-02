Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?
İslam aleminin en hikmetli günlerinden biri olan Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil gününde ibadet etmek isteyenler Berat Kandili'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler arasında Kuran okumak, nafile namazı kılmak, tövbe etmek, dua etmek, salavat getirmek, sadaka vermek yer alıyor. Berat Kandili; Arapça dilinde 'temize çıkma ve temiz olma' anlamına gelen 'Berat' isminden geliyor. İslam dinine göre bu gecenin berrak ve temiz bir gece sayılmasından dolayı, tövbe edenlerin kişilerin günahlarının affedileceği aktarılır.
İslam dini için kutsal kabul edilen günlerden birisi Berat Kandili’dir. Bu önemli günde İslam alemi ibadetler ve tövbeler ederek, Allah'a yaklaşır ve kulluk görevlerini yerine getirirler. Peki Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, faziletleri nelerdir?
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Berat Kandili'nde yapılacak birçok ibadet mevcuttur. Bu ibadetler Müslümanların Allah'a daha iyi bir şekilde yakınlaşmasını ve kulluklarını en iyi şekilde göstermelerini sağlayacaktır. Berat Kandili'ni ibadetle geçiren ve hayatının geri kalanında da Allah'ın rızasına uygun yaşayan kulllar, kurtuluşa ererek daha temiz bir hayata başlarlar.
Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şu şekilde sıralanıyor;
Kuran okumak
Gündüz oruç tutmak
Bol miktarda Yasin suresi okumak
Kaza ve nafile namazları kılmak
Tövbe zikirlerinde bulunmak
Bol miktarda salavat getirmek
Allah'a şükürlerde bulunmak ve bu doğrultuda zikir çekmek
İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek
Bu ibadetlerin Berat Gecesi yapılması son derece yüksek sevap kazanılmasını sağlar. Ayrıca bu ibadetleri yapan kişiler Allah'a daha da yakınlaşarak kulluk vazifelerini yerine getirirler. Bu gecede günahlarının tamamından arınmak ve daha iyi bir hayat yaşamak isteyen kişilerin bu ibadetleri yapmalarında fayda vardır.
BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Kuran-ı Kerim, bazı alimlerin görüşüne göre Berat Gecesi'nde Levhi Mahfuzdan dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu olaya 'İnzal' adı verilir. Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.
BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR EDİLİR?
Berat Kandili'nde kişilerin genel olarak tövbe yönünde dua etmeleri tavsiye edilir. Gecenin anlamından dolayı kişilerin, dünyalık isteklerini bir kenara bırakarak affedilmeye yönelik dualar etmesi fayda sağlayacaktır.
BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ SURELER OKUNUR?
Berat Kandili'nde bol bol Kur'an okunması gerekiyor. Kişilerin bol bol sure okuyarak kalplerindeki dünya dertlerini alırlar ve kendilerini tamamen Allah'a teslim ederler. Sureleri okuyan kişiler, zikir yapmış sayılırlar ve ibadet etmiş olurlar.
Berat Kandili'nde okunması tavsiye edilen sureler şu şekilde sıralanıyor;
Fatiha suresi
Ayetel Kürsi
Duha suresi
İnşirah suresi
İhlas suresi
Tevbe suresi
Felak suresi
Nas suresi
Bu sureler gün içerisinde okunarak zikir yapılabilir. Kuran'ın vermiş olduğu huzurla birlikte Allah'a daha yakınlaşılır ve gönülden tövbe edilir.