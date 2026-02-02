Berat Kandili namazı kılınışı: Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve kandil gecesi nasıl ibadet edilir?
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesine denk gelen Berat Kandili, bu yıl 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler, Berat Kandili namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. Berat Kandili, İslam inancında günahların affı ve rahmet kapılarının aralanması açısından büyük önem taşımaktadır. Peki, "Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kandil gecesi nasıl ibadet edilir?" İşte Berat Kandili ibadetleri ve kandil namazı kılınışı...
Berat Kandili ibadetleri... Berat Kandili için bekleyiş sürerken, Berat Kandili ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Berat Kandili ibadetleri arasında kandil namazının yanı sıra Kur’an okumak ve dua etmek de yer almaktadır. Bu mübarek geceyi manevi huzurla geçirmek isteyenler, Berat Kandili ibadetleri ve kandil namazı kılınışını araştırmaya başladı. Peki, "Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilir, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte adım adım Berat Kandili namazı kılınışı...
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ: BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ
Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:
Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)
BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.
Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;
Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle
*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle
*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)
*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle
*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle
*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.
*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“
Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“
BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.
Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif
Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?
Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.
Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için; aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle
*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle
*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)
*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle
*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle
*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.
*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“
Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“
BERAT KANDİLİ FAZİLETİ
Berat Kandili, İslam inancında büyük bir öneme ve fazilete sahip olan mübarek bir gecedir. İslamî takvime göre Recep ayının 14. gecesine denk gelir ve Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir. Bu kutsal gece, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği, duaların kabul olduğu ve insanların geçmişteki hatalarından dönerek tövbe etme fırsatı bulduğu bir zaman dilimidir.
Berat Kandili'nin faziletleri ve önemi, pek çok hadis ve ayette vurgulanmıştır. Bu gecenin müminler için önemli bir fırsat olduğu belirtilirken, yapılan duaların, ibadetlerin ve hayır işlerinin katlanarak değer kazandığı ifade edilir. İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) de, Berat Kandili'nin önemini vurgulamış ve bu gecenin hayırlı dualarla geçirilmesini öğütlemiştir.
Berat Kandili aynı zamanda bir muhasebe ve tövbe gecesi olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi geçmişteki hatalarını gözden geçirerek, Allah'tan af dileme ve tövbe etme fırsatı olarak değerlendirirler. Berat Kandili aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu mübarek gecede sevdikleriyle, aileleriyle ve komşularıyla bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştirirler. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve hayır işlerinde bulunmak da Berat Kandili'nin önemli bir parçasıdır.