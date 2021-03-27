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Berat Kandili nedir? Berat gecesinin önemi nedir? Berat Kandili önemi ve fazileti nelerdir?

Mübarek Berat Kandili bu gece itibariyle idrak ediliyor. İslam dünyasında yeri çok ayrı olan Berat Kandili ile ilgili araştırmalar ise günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki Berat Kandilinin önemi ve faziletleri nelerdir?

Berat Kandili nedir? Berat gecesinin önemi nedir? Berat Kandili önemi ve fazileti nelerdir?

Berat Kandili önemi ve faziletleri Berat Kandilinin bu gece idrak edilecek olması nedeniyle araştırılıyor. Müslümanlar 'Berat Kandilinde ne olmuştur?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Kandili olarak idrak edilmektedir. Peki, Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandilinde ne olmuştur? İşte Berat Kandili anlamı ve faziletleri

BERAT KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “Leyle-i Mübâreke” denir, Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim'

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşım şöyle; Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19

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