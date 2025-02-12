Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl, 13 Şubat 2025 Perşembe günü Berat Kandili gecesi olacaktır. Bu mübarek gecede oruç tutmak isteyenler, 13 Şubat 2025 Perşembe günü oruç tutabilirler. Ayrıca, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak da faziletli kabul edilir

Kandil orucu, özellikle Berat Kandili gibi mübarek günlerde tutulması tavsiye edilen nafile oruçlardan biridir. İslam'da bir takvim günü, güneşin batışıyla başlar ve ertesi gün yine güneşin batışıyla sonlanır. Yani, bir önceki gün akşamından itibaren yeni bir gün başlar. Bu kural, kandil geceleri için de geçerlidir.

Örneğin, Ramazan ayı, Şaban ayının son gününün akşamı güneşin batışıyla başlar ve teravih namazı kılınır. Aynı şekilde, bayram da arefe gününü bayrama bağlayan gecede, akşam vaktinden itibaren başlar. Berat Kandili orucu da, o geceden sonra gelen gündüz tutulmalıdır. Ancak, geleneksel olarak, kandil gecesi ile birlikte bir önceki gün de oruçla geçirilmesi mümkündür.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili, İslam'ın önemli gecelerinden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadislerine göre, bu özel gecede ibadet etmek ve gündüzünde oruç tutmak faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz, "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). buyurmuştur.