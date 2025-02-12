Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
Şaban ayının 14.gecesini 15.gününe bağlayan gece Berat Kandili olarak kabul edilir. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler ise Berat Kandili'nde orucuna ilişkin araştırma yapıyor. Kandil orucu, özellikle Berat Kandili gibi mübarek günlerde tutulması tavsiye edilen nafile oruçlardan biridir. Peki Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
Berat Kandili’nde oruç tutmak isteyenler kandil orucu hakkında detayları sorguluyor. Berat Kandili, aynı zamanda insanlar için bir fırsattır. Bu gece, duaların kabul olduğu, tövbe ve istiğfar edilerek günahların affedilmesi için özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki Berat Kandili orucu ne zaman? Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
2025 yılı için Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Müslümanlar için af, mağfiret ve dua gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, dini anlamı itibariyle büyük bir öneme sahiptir.
KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl, 13 Şubat 2025 Perşembe günü Berat Kandili gecesi olacaktır. Bu mübarek gecede oruç tutmak isteyenler, 13 Şubat 2025 Perşembe günü oruç tutabilirler. Ayrıca, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak da faziletli kabul edilir
Kandil orucu, özellikle Berat Kandili gibi mübarek günlerde tutulması tavsiye edilen nafile oruçlardan biridir. İslam'da bir takvim günü, güneşin batışıyla başlar ve ertesi gün yine güneşin batışıyla sonlanır. Yani, bir önceki gün akşamından itibaren yeni bir gün başlar. Bu kural, kandil geceleri için de geçerlidir.
Örneğin, Ramazan ayı, Şaban ayının son gününün akşamı güneşin batışıyla başlar ve teravih namazı kılınır. Aynı şekilde, bayram da arefe gününü bayrama bağlayan gecede, akşam vaktinden itibaren başlar. Berat Kandili orucu da, o geceden sonra gelen gündüz tutulmalıdır. Ancak, geleneksel olarak, kandil gecesi ile birlikte bir önceki gün de oruçla geçirilmesi mümkündür.
BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Berat Kandili, İslam'ın önemli gecelerinden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadislerine göre, bu özel gecede ibadet etmek ve gündüzünde oruç tutmak faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz, "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). buyurmuştur.
Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder," buyurmuştur.