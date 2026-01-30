Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi BERAT KANDİLİ TARİHİ 2026 | Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün ayın kaçında?

        Berat Kandili tarihi 2026: Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

        Berat Kandili için geri sayım başladı. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul gören Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilmektedir. Bu mübarek günü dua ederek, namaz kılarak geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, "Berat Kandili ne zaman, hangi gün?" İşte 2026 Berat Kandili tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 23:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:40
        1

        Berat, Arapça'da "temize çıkma" anlamını taşımaktadır. Duaların kabul, günahların af edildiği gün olarak bilinen Berat Kandili, İslam inancında en önemli günler arasında yer almaktadır. Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri'nin yayımlandığı dini günler takvimi ile açıklık kazandı. Peki, "Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün ayın kaçında?" İşte Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih...

        2

        2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

        Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        3

        BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

        Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

        Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

        Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

        4

        BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?

        Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

        Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

        Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

