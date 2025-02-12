Berat Kandili’nin manevi atmosferi, milyonlarca Müslümanı bir kez daha bir araya getiriyor. Günahların bağışlanması, duaların kabul olması ve huzurun hissedilmesi için önemli bir fırsat sunan bu gece, ibadetlerle ihya edilecek. Kandilin feyzinden en iyi şekilde faydalanmak isteyenler, yapılacak duaları ve çekilecek tesbihleri merak ediyor. Peki, Berat Kandili’nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler önerilir? İşte, bu mübarek geceyi bereketlendirecek ibadetler...