Berat Kandili Gecesi tesbihatı: Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Berat Kandili'ni ibadet ve zikirlerle geçirmek isteyenler, bu gece yapılacak tesbih ve duaları araştırıyor. Mübarek üç ayların en kıymetli gecelerinden biri olan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve sevinci yaşanıyor. Duaların kabul olduğu, günahların affı için büyük bir fırsat sunan bu özel gecede, eller semaya açılarak Allah'tan rahmet ve mağfiret dilenecek. Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler yapılır? İşte detaylar...
Berat Kandili’nin manevi atmosferi, milyonlarca Müslümanı bir kez daha bir araya getiriyor. Günahların bağışlanması, duaların kabul olması ve huzurun hissedilmesi için önemli bir fırsat sunan bu gece, ibadetlerle ihya edilecek. Kandilin feyzinden en iyi şekilde faydalanmak isteyenler, yapılacak duaları ve çekilecek tesbihleri merak ediyor. Peki, Berat Kandili’nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler önerilir? İşte, bu mübarek geceyi bereketlendirecek ibadetler...
BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Berat Kandili de Şaban ayının 14’ünü 15. güne bağlayan gece kutlanıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili ise 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berât, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?
Bin adet Salavat
Bin adet La İlahe İllallah
Bin adet Estağfirullah El Azim
Bin 1 adet ihlas Suresi
Yüz adet Besmele
Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil
129 Adet Ya Latif
BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Allah,
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
Allahu ekber,
Elhamdülillâh,
Estağfirullah,
Lâ ilâe illallah,
Sübhànallah,
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Berat Kandilinde “Bin adet Estağfirullah El Azim”, “Bin 1 adet ihlas Suresi”, “Bin adet La İlahe İllallah”, “Bin adet Salavat”, “Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil”, “Yüz adet Besmele”, “129 Adet Ya Latif” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.