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Berber, kuaför ve kafeler kaça kadar açık? Kafeler, kuaförler ve berberler ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Berber, kuaför ve kafeler ile ilgili son dakika kararı... Dünya ve ülkemizdeki etkileri devam eden Koronavirüs önlemleri ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün itibariyle koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemleri açıkladı. Konuyla ilgili olarak lokanta, berber, havuz ve sinemalar ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Berber, kuaför ve kafeler kaça kadar açık? Kafeler, kuaförler ve berberler ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Tüm dünyadaki etkileri devam eden koronavirüs ile ilgili yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kararları açıkladı...

BERBERLER KAÇTA KAPANACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

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