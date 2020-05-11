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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerle birlikte 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları da bugünden itibaren faaliyete geçti. Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Berber ve kuaförlerin hizmetini bir koltuk boş bırakarak, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

GEREKLİ HİJYEN TEDBİRLERİNİN ALIP, TIRAŞA BAŞLADILAR

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'nda hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" dedi.

'İKRAMIMIZ OLMAYACAK, TIRAŞINI OLAN GİDECEK'

Bakırköy’de ilk müşterileri alan berber esnafı, "Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz Havlular önlükler.. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık. İkramımız olmayacak. Saçını kesen gidecek” dedi.

Randevulu sistemle ilk müşteri olan vatandaş ise, "Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldım. İlk müşteri olmak mutluluk verici" dedi.

'YAN YANA İKİ KOLTUKTA MÜŞTERİ KABUL ETMEYECEĞİZ'

Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, siperli maske ve eldiven takarak çalışmaya başladı. Tıkılı, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Tıkılı, "Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek" dedi. Tıkılı, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını söyledi. Vatandaşlardan Ekrem Yılmaz ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berber koltuğuna oturdu.

MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR

Tekirdağ'da da berberler maske ve eldiven takarak faaliyete başladı. Berber Osman Yiğit, gerekli tedbirleri aldıktan sonra müşterilerini randevu sistemiyle kabul ettiklerini söyledi. Uzun aradan sonra tekrar işlerine başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yiğit, "Halkımızın sağlığı için devletimiz karar almıştı. Dükkanlarımızı kapatmıştık. Yeni tedbirler alınıp, müşterilerin ve kendi sağlığımızın korunmasıyla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BAZI BERBERLER SİPERLİ MASKE KULLANIYOR

Edirne'deki berberler de hafta sonu dezenfekte edip müşterilere hazırladıkları berber salonlarını açtı. Önceden randevu alınması yoluyla sırası gelen müşteriler berber koltuğuna oturdu. Hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü. Berberler uzun süredir evde olduklarını, hem müşterilerini hem de ekmek teknelerini özlediklerini belirtti.

İŞ YERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

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