Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi

AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.