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        Haberler Gündem Güncel Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, berber, kuaför ve güzellik salonları bugünden itibaren haftanın bir günü kapalı olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:37
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        Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

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        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

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        Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

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