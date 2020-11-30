Korona virüsü kapsamında yeni tedbirler gündemde! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine başlayan Kabine toplantısında yeni tedbirler gündeme gelecek. Peki yeni tedbirler kapsamında berberler kapatılacak mı? Kuaförler kapatıldı mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...



KUAFÖR VE BERBERLER KAPATILDI MI?



Hemen belirtelim ki bugün toplanan Kabine Toplantısı'nda korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler gündeme geliyor. Ancak henüz toplantı bitmediği için alınan kararlarda bilinmiyor.



Hali hazırdaki durumda ise berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet veriyor. Bununla birlikte saat Pazar günleri ve saat 20.00'den sonra ise kesinlikle berber ve kuaförler kapalı oluyor.