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Haberler Magazin Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini evli mi ve kaç çocuğu var?
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Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel programına konuk olacak olan Berdan Mardini, hayatı ve kariyeri internet kullancılarının gündemini meşgul etmeye başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programı konukları arasında yer alan Berdan Mardini hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini evli mi ve kaç çocuğu var?
HABERTURK.COM

Yeni yıl için geri sayım başladı. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı konukları gündemi meşgul etmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak Berdan Mardini hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, "Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini evli mi ve kaç çocuğu var?" İşte detaylar...

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

90'lı yılların sonunda çeşitli mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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