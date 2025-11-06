Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar'ın ikinci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bereketli Topraklar'ın ikinci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın ikinci bölümünden merak dolu bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 23:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:23
        "Benim tek derdim adaleti sağlamak"
        SHOW TV'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı yeni dizisi 'Bereketli Topraklar' soluksuz izlenen ilk bölümüyle çok konuşuldu. Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Bereketli Topraklar'ın 2. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda yılların intikamı yeniden gün yüzüne çıkarken, Ömer ailesini korumak pahasına bir kez daha Karahanlıları, Salih için karşısına alıyor.

        Nevin'in Ömer'e söylediği; "Hepimizin sırları var bu hayatta" sözleri dikkat çekerken, Nevin'in Zehra hamlesi merak uyandırıyor.

        Bereketli Topraklar'da sırlar bir bir gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

        Salih'in ailesine yürek burkan haykırışı duygu dolu anlara sahne olurken, tanıtıma Nevin ve Ömer'in karşı karşıya gelişi damgasını vuruyor.

        Bereketli Topraklar'ın ikinci bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor.

        'BEREKETLİ TOPRAKLAR'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yıllar önce iki aile arasında yaşanan yangın ve ölümler, Bereketoğulları ile Karahanlılar arasındaki düşmanlığı derinleştirdi.

        Ailenin reisi Ömer Bereketoğlu, hem topraklarını hem de ailesini ayakta tutmaya çalışırken, çocukken yurtdışına gönderdiği kardeşi Salih’i yeniden Adana’ya çağırdı. Ancak Salih’in Karahanlıların torunu Fatma ile yakınlaşması, eski nefretleri yeniden alevlendirdi.

        Bekir’in saldırısı ve sonrasında yaşanan gerilimler ise iki aileyi tekrar savaşın eşiğine getirdi. Bu süreçte Zehra, düşmanlığı kışkırtarak kendi planlarını devreye soktu.

        Ömer ise kardeşini korumak için Karahanlı konağına gidip Salih’i kurtarırken kardeşine yardım eden Fatma’ya sahip çıktı.

        Adana’ya yeni atanan Savcı Nevin’in Bereketoğulları üzerindeki baskıları tansiyonu iyice artırdı.

        Tüm bunlar yaşanırken geçmişte saklanan sırlar, gelen gizemli mesajlarla yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

        Yeni bölümde Ömer Bereketoğlu’nun hem bereketli toprakları hem de ailesini korumak için neler yapacağı merak konusu oldu.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

        'Bereketli Topraklar', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #Bereketli Topraklar
