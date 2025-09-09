Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Bereketli Topraklar’ın yurt dışı afiş fotoğrafı yayınlandı

        ‘Bereketli Topraklar’ın yurt dışı afiş fotoğrafı yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Bereketli Topraklar'ın yurt dışı afiş fotoğrafı yayınlandı. Engin Akyürek ve Gülsim Ali, uyumları ile göz kamaştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 17:47 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bereketli Topraklar'ın yurt dışı afişi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı ‘Bereketli Topraklar’, yurt dışında yayınlanacak afiş görseliyle büyük beğeni topladı. Ekranın yeni çifti Engin Akyürek ve Gülsim Ali uyumları ile göz kamaştırdı. Henüz yayına başlamadan uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken dizi, başta televizyon ve içerik sektörünün en prestijli buluşmalarından MIPCOM olmak üzere uluslararası fuarlarda yerini alıyor.

        REKLAM

        Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini, geçmişin günahlarının bugüne taşınan etkilerini ve büyük aşkların gölgesinde yaşanan hayatları ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar’, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

        SHOW TV’de yılın iddialı dizisi ile ekrana dönmesi heyecanla beklenen Engin Akyürek ile başarılı oyuncu Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı, hikayesi ile heyecan yaratan ‘Bereketli Topraklar’ ekrana damgasını vuracak. Hayranlarının izlemek için sabırsızlandığı dizinin ana afişi de 12 Eylül Cuma günü Adana’da çekilecek.

        Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen kavganın alevi yeniden fitillenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        ‘Bereketli Topraklar’ çok yakında SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bereketli Topraklar
        #Engin Akyürek
        #Gülsim Ali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı