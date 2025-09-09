‘Bereketli Topraklar’ın yurt dışı afiş fotoğrafı yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı ‘Bereketli Topraklar’, yurt dışında yayınlanacak afiş görseliyle büyük beğeni topladı. Ekranın yeni çifti Engin Akyürek ve Gülsim Ali uyumları ile göz kamaştırdı. Henüz yayına başlamadan uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken dizi, başta televizyon ve içerik sektörünün en prestijli buluşmalarından MIPCOM olmak üzere uluslararası fuarlarda yerini alıyor.

Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini, geçmişin günahlarının bugüne taşınan etkilerini ve büyük aşkların gölgesinde yaşanan hayatları ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar’, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

SHOW TV’de yılın iddialı dizisi ile ekrana dönmesi heyecanla beklenen Engin Akyürek ile başarılı oyuncu Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı, hikayesi ile heyecan yaratan ‘Bereketli Topraklar’ ekrana damgasını vuracak. Hayranlarının izlemek için sabırsızlandığı dizinin ana afişi de 12 Eylül Cuma günü Adana’da çekilecek.