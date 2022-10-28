Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz

Baltaoğlu "Sırf Atatürk’ün olduğu bir sergi... Cumhuriyet Altını'nın büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime Atatürk resmi asmak istiyordum ama normal klasik Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir eser yapmak istedim. Böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.

Bunun üzerine Doğulu, devamında, "Ben de, 'Bunu niye çoğaltmıyorsun, bizimle neden paylaşmıyorsun?' dedim. Rıfat Bey de yapmaya başladı. Şimdi buradayız" şeklinde konuştu.