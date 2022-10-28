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Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz

Beren Saat ile Kenan Doğulu, önceki gün el ele objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının, "Neler yapıyorsunuz?" sorusunu yönelttiği sırada ünlü şarkıcı, kahkaha atıp, "Konu yine biz..." dedi

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  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki gün Rıfat Baltaoğlu'nun 'Ata' sergisine katıldı. Etkinlik çıkışında el ele boy gösteren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    Baltaoğlu "Sırf Atatürk’ün olduğu bir sergi... Cumhuriyet Altını'nın büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime Atatürk resmi asmak istiyordum ama normal klasik Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir eser yapmak istedim. Böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.

    Bunun üzerine Doğulu, devamında, "Ben de, 'Bunu niye çoğaltmıyorsun, bizimle neden paylaşmıyorsun?' dedim. Rıfat Bey de yapmaya başladı. Şimdi buradayız" şeklinde konuştu.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "KONU YİNE BİZ"

    Muhabirlerin, "Siz neler yapıyorsunuz?" sorusunu yönelttiği sırada ünlü şarkıcı, kahkaha atıp, "Konu yine biz..." ifadelerini kullandı.

    Beren Saat ise, "Kenan'ın konser takvimi rahatladı, biz de New York'ta filmi tamamladık. Bir tarih söylemek istemiyorum ama az kaldı" açıklamasında bulundu.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "29 EKİM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Bir hayli keyifli olduğu görülen ikiliden Kenan Doğulu, gazetecilerin, "Konserler devam ediyor. Yine yoğun tempodasınız. Önce Antalya konseriniz var. Ardından 29 Ekim'de Ankara..." sözlerinin üzerine, "29 Ekim benim için çok önemli. Çok özel hazırlanıyoruz. Yaklaşık üç gündür 24 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar, hem ışıkçılar, hem efekçiler, hem müzisyenler... 29 Ekim için Ankara’da muhteşem bir konser planlıyoruz. Zaten Cumhuriyet günlerimiz başladı. 29 Ekim'de Ankara muazzam olacak" şeklinde konuştu.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    Bu sırada sokaktaki reklam panosundaki Atatürk fotoğrafını gören Beren Saat, "Bak, oradan bize bakıyor zaten..." diyerek, içindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini gazetecilerle paylaştı.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "UZUN ZAMANDIR BU KADAR EĞLENMEMİŞTİM"

    Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldığı film projesi sorulduğunda, "Çok tatlı bir film oluyor. Ben çok eğlendim. Uzun zamandır oynadığım bir karakterle bu kadar eğlenmemiştim. Çok keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Umarım herkes beğenir" dedi.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    O SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI

    Ünlü oyuncu, "Çok uzun aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber bir projede yer aldınız. Neler yaşandı?" sorusuna ise, "Onları sonra konuşuruz. İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından kendilerini bekleyen özel otomobillerine binerek, evlerinin yolunu tuttu.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

    Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz sene evliliklerinde kriz yaşamıştı.

    Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:

    Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

    Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

    'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

    Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    "BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

    O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.
  • Beren Saat-Kenan Doğulu çifti: Konu yine biz - Magazin haberleri

    Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu

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