        Haberler Magazin Beren Saat: Seninle bugün tanışmıştık - Magazin haberleri

        Beren Saat: Seninle bugün tanışmıştık

        Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile tanışma yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı; "Seninle bugün tanışmıştık. Seni seviyorum aşkım"

        Giriş: 02.02.2026 - 18:59 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:59
        "Seninle bugün tanışmıştık"
        Kenan Doğulu ile Beren Saat, 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. O günden bu yana mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çift, romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

        Beren Saat, eşiyle tanışma yıl dönümünü, romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, Kenan Doğulu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak gönderisine şu notu düştü; "Seninle bugün tanışmıştık, iyi ki... Seni seviyorum aşkım. 02.02"

        Kenan Doğulu da eşinin bu romantik mesajına kayıtsız kalmayarak; "Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.

        81 yaşındaki kişiyi evinde öldüren hırsızların maktulün oğluyla plan yaptığı iddiası

        İzmirin Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.yı bıçakla öldüren şüphelilerin hırsızlık planını maktulün oğluyla yaptıkları iddia edildi. (AA) 

        #Kenan Doğulu
        #beren saat
