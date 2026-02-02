Beren Saat: Seninle bugün tanışmıştık

Kenan Doğulu ile Beren Saat, 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. O günden bu yana mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çift, romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Beren Saat, eşiyle tanışma yıl dönümünü, romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, Kenan Doğulu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak gönderisine şu notu düştü; "Seninle bugün tanışmıştık, iyi ki... Seni seviyorum aşkım. 02.02"

Kenan Doğulu da eşinin bu romantik mesajına kayıtsız kalmayarak; "Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.