Beren Saat'ten dikkat çeken paylaşım

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Ünlü çift son zamanlarda sık sık boşanacakları haberleri ile gündeme geliyordu.

Saat'in sosyal medya hesabı üzerinden bugün Oscar Wilde'nin 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaşması boşanma dedikodularını tekrar gündeme getirdi.

Kenan Doğulu son olarak evliliğiyle ilgili, "Üçüncü şahısları ilgilendiren durumlar olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum. Sevgi ve saygıyla karşılarında eğiliyorum. İnsanları bu kadar negatif haberlerle üzüp, yormayın. Sizden sadece bunu rica ediyorum. O bunu demiş, şu bunu yapmış diye gündemi hiçbir zaman meşgul etmedik. Bundan sonra da yapmayız biliyorsunuz ki. Beren zaten sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber ister istemez insanı ve çevresini üzüyor. Eşimiz, dostumuz üzülüyor, telefonlarımız susmuyor. O yüzden işimizde, gücümüzdeyiz. Bir sorun yok, keyfimiz yerinde" açıklamasında bulunmuştu.