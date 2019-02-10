Amerika’daki Johnson & Wales (Providence, RI) Üniversitesi aşçılık mezunu Berfin Erdoğan, Lezzet Akademisi’nde şef adaylarının mutfak koçluğunu yapıyor. 6 şef adayının, 13 hafta boyunca hayalleri için yarışacağı ve aralarından 1 kişinin ‘geleceğin şefi’ seçileceği yarışma için geri sayım başladı.

Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna’dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jüri olduğu yarışmanın sunucusu ise Sedef İybar.

Lezzet Akademisi 10 Şubat Pazar gününden itibaren her Pazar Show TV ekranlarında olacak!



