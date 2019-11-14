Berfu Yenenler, Haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile dünya evine girmişti. Yaklaşık 1 ay önce oğlu Kuzey'i dünyaya getiren Yenenler'in, kısa sürede doğum kilolarını vermesi takipçilerinin dikkatini çekti.

"HAMİLELİĞİM BOYUNCA 13 KİLO ALMIŞTIM"

Spor yaparken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yenenler, eski fit görünümüne kısa sürede kavuşmasının sırrını şu şekilde anlattı:

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika, 1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.

Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun.

"DARISI BAŞIMA"

Berfu Yenenler'in yaptığı paylaşıma, bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel de, "Darısı başıma" diyerek tebrik etti.