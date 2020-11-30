Bergama belediye binasına yıkım kararı

AA

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra "riskli yapı" olduğu tespit edilen Bergama Belediyesi hizmet binasının yıkılmasına karar verildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatları doğrultusunda teknik personelle yaptıkları kontrollerde binanın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördüklerini belirtti. Performans analizi sonucu binanın "riskli yapı" olduğunun tespit edildiğini bildiren Koştu, "Binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir" sonucunun kendilerine gönderildiğini ifade etti.

Koştu, şunları kaydetti: "Depremden ders almamız gerekiyor. Riskli yapıları depremin yıkmasını beklemek cinayettir. Depremden sonra gördük ki kamu binalarımızın ayakta kalması depremzede vatandaşlarımıza ve depremden hasar gören binalarımıza müdahale ve yardım götürme açısından önem arz ediyor.

Günlük olarak 500-600 kişinin kullandığı binamızda personelimizin ve halkımızın vebali üzerimizde olacağı için hiçbir canı riske etmek istemiyoruz. Yeni bina yapılıncaya kadar nerede geçici olarak hizmet vereceğimize henüz karar karar vermedik. Bir hafta içinde yeni bir yer bulup hizmet binamızı taşıyacağız."