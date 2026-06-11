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        Haberler Yaşam Bergama'daki Akropolis yapılarıyla geçmiş ve bugünü aynı manzarada

        Bergama'daki Akropolis yapılarıyla geçmiş ve bugünü aynı manzarada

        İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Akropolis, binlerce yıllık tarihi mirası, antik yapıları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Bir yanda antik kent, diğer yanda modern yerleşim

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pergamon Antik Kenti'nin en önemli bölümlerinden biri olan Akropolis, antik dönemden günümüze ulaşan yapı kalıntıları, sütunları ve dik yamaç üzerindeki tiyatrosuyla öne çıkıyor.

        Bergama'nın yüksek kesiminde konumlanan tarihi alandan bakıldığında, bir yanda antik kentin izleri, diğer yanda modern Bergama yerleşimi ile Kestel Baraj Gölü aynı manzara içinde görülebiliyor. Bu özelliğiyle Akropolis, ziyaretçilerine geçmiş ile bugünü aynı noktadan izleme imkanı sunuyor.

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        Akropolis'te yer alan ve antik çağın en dik tiyatrolarından biri olarak kabul edilen Bergama Antik Tiyatrosu, yaklaşık 10 bin kişilik kapasitesi ve yamaca inşa edilmiş yapısıyla dikkati çekiyor.

        Tarihi alandaki sütunlu yapılar, taş döşeli yollar, tiyatro ve sur kalıntıları, çevresindeki yeşil doku ile kent ve göl manzarası, bölgeyi fotoğraf tutkunları için de cazip hale getiriyor.

        Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akropolis, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunarak Bergama'nın önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor.

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