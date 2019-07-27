Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA! Bergama'nın 20 mahallesinde korkutan 'karantina' - Haberler

Son dakika! Bergama'nın 20 mahallesinde korkutan 'karantina'

DHA

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı. Veba tehlikesinin geçinceye kadar karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği öğrenildi

karantina

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesiyle 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı.

DHA'nın haberine göre, Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ olmak üzere toplam 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş-çıkışları yasaklandı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile vatandaşları endişelendirirken, Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin bir aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... 13 yaşındaki oğlu manevra yaptı! Kafa üstü çakıldı! - Haberler
GÜNDEMKaza "geliyorum" dedi! Kafa üstü çakıldı!
Son dakika... Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş! - Haberler
GÜNDEMBaşkanı selamını almadığı için vurmuş!
Son dakika... İki çiftçi mısır tarlasına ekti! Keneviri gördüm! Sobeee! - Haberler
GÜNDEMKeneviri gördüm! Sobeee!
Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı
GÜNDEMKurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı
Erzincan'da 85 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
GÜNDEM85 yıldır kimliksiz yaşıyor!
İki kardeşin tek kaldığı kaldığı evde yangın çıktı
GÜNDEMİki kardeşin tek kaldığı kaldığı evde korku dolu ...
İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti
GÜNDEMEski Bakan Işılay Saygın vefat etti
11 üniversiteye yeni rektör ataması! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM11 üniversiteye yeni rektör ataması
Bingöl'de et ve süt kurumu bahçesinde çıkan yangına TOMA'lı müdahale
GÜNDEMYangına TOMA'lı müdahale
YÖK üyeliğine yönelik karar Resmi Gazete’de
GÜNDEMYÖK üyeliğine yönelik karar Resmi Gazete’de

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X