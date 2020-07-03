Ana vatanı Batı Hindistan olan bergamot sedefgillerden gelen boyu 4 metreye ulaşabilen bir ağaç türüdür. Ülkemizde Hatay, Mersin ve Adana gibi doğu Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Hoş kokusuyla diğer bitkilerin arasında hemen seçilen bergamotu biz Earl Grey çayla birlikte tanıyoruz. Sadece aroma verici olarak değil bizzat kendini çay olarak tüketebilirsiniz. Yağ ve reçelini de yapıyorlar.

Bergamotun Faydaları Nelerdir?

Yaydığı hoş kokusuyla size aroma terapi etkisi yaratarak stresten arındırır.

Stres sebebiyle uyuyamadığınızda çay şeklinde tükettiğinizde gerginlik ve asabiyetinizi alarak size rahat bir uyku uyutur.

Polifenoller açısından zengin olduğundan vücudunuza antioksidan etkisi gösterir. Vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirip, zararlı maddeleri vücudunuzdan atar.

Damar tıkanması ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Bergamotu çay olarak tükettiğiniz zaman zayıflamaya yardımcı olur.

Bergamot az miktarda kafein içerir bu da vücudunuza enerji verir ancak fazla tüketmemeniz gerektiğini gösterir.

Vücudunuzda zararlı maddeleri attığı için cilt sağlığına da iyi gelir kırışıklık karşıtıdır.

Birçok kanser türüne karşı olduğunu biliyoruz.

İçerisindeki yararlı maddeler hazımsızlığa ve kabızlığa iyi geliyor. Sindirim sistemini düzenlese de fazla tüketiminde ishale neden olabiliyor.

Bergamot yağı banyo suyuna döküldüğünde ateş düşürücü etkisi vardır.

Antiseptik özelliği olduğundan ağız yaraları için buhar banyosu yapabilirsiniz.

Masaj yağı olarak kullanırsanız stresten kaynakları durumları hafifletecektir.

Bergamot Nerede Nasıl Kullanılır?

En çok siyah çayın içerisinde koku verici olarak kullanılıyor.

Ayrıca kendisinin de Bergamot çayı var bunu aktardan kolayca temin edebilirsiniz.

Bu çayı demlemek için; kurtulmuş yaprakları veya tohumu, kabuğunu alıyorsunuz tohum ve yaprağını kullanacaksanız 2 çay kaşığı sadece kabuğunu kullanacaksanız 1 çay kaşığı kadar alıp kaynattığınız suyu üzerine ekliyorsunuz. 5-10 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra süzüp bal ve limon ekleyip tüketebilirsiniz.

Aroması baskın olması için bu kadar bekletiyoruz. Siz az aromalı olmasını isterseniz 5 dakikadan fazla bekletmeyin.

Bergamot yağını kozmetik satan yerlerde veya aktardan temin edebilirsiniz yağı suyun içerisine bir miktar katıp bu suyla buhar banyosu yaparsanız baş ve boğaz ağrınızda kurtulmuş olursunuz.

Parfüm, duş jeli ve sabun gibi kozmetik içerisine aroma verici olarak kullanılır.

Ayrıca reçeli de yapılmaktadır.

Bergamotun Bilinen Bir Zararı Var mıdır?