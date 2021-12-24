14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, henüz 30 yaşındayken öldürülen Şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Uzun süredir konuşulan Bergen filmi için çekimler geçtiğimiz aylarda başlamış, Bergen filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper'in üstleneceği açıklanmıştı. Türkiye Bergen2i 1982 yılında kocasının yüzüne kezzap atmasıyla tanıdı. Arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı olarak tanınan Begren'in acılı hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan Bergen filminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Bergen filminden ilk teaser yayınlandı. İşte Bergen filmi konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi ile ilgili merak edilenler...