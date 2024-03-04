Bergen hayatı: Bergen kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü, gerçek adı ne?
Acıların kadını Bergen hayatı ile merak konusu oluyor. 2022 Yılında vizyona giren yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Halis Serbes ile olan ilişkisi, hayatındaki tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi veren Bergen'in kısaca hayatı, ölüm sebebi, kaç yaşında öldüğü, gerçek adı,katili, mezarı gibi bilgiler film başlar başlamaz aratılacak. Peki Bergen kimdir, kaç yaşında nasıl ve neden öldü?
Müzik dünyasında bir dönem fırtına gibi esen ismi Bergen hayatı ile araştırılıyor. "Arabesk'in Kraliçesi" olarak da bilinen Bergen, 1986'nın sonlarında yaptığı Acıların Kadını albümü ile büyük ün kazanmıştır. Bergen filminde kendisini Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. 5 plak, 11 kaset ve 129 şarkı çıkaran Bergen kimdir, kaç yaşında nasıl ve neden öldü? Bergen mezarı nerede, gerçek adı nedir?
BERGEN KİMDİR? İŞTE HAYATI
Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.
Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.
1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.
Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.
BERGEN NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?
Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından henüz 30 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.
KEZZAP SONUCU TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.
Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.
ACILARIN KADINI BERGEN
İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.
BERGEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)
1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)
1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)
1991 - Son Ağlayışım MC, CD