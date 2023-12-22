Bergüzar Korel'den Hande Erçel'e: Ünlü isimlerin imaj değişimleri ile yeni görünümleri

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HANDE ERÇEL

Bir dönem yer aldığı proje için stilini değiştiren Hande Erçel, bakır tonlarındaki saçları ile dikkat çekmişti. İlk kez farklı bir saç rengi ile görülen Erçel'in hayranları stili karşısında ikiye ayrılmıştı.