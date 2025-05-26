Bergüzar Korel uyardı: Güneş koruyucunuzu sürün
Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Bergüzar Korel, takipçilerini güneşe karşı uyardı; "Güneş koruyucunuzu sürün ama dağıtın"
Giriş: 26.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:48
Bergüzar Korel, tatil sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte güneşin keyfini çıkaran oyuncu, takipçilerine bir uyarıda bulundu.
"GÜNEŞ KORUYUCUNUZU SÜRÜN"
Güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş kreminin sürülmesine yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel; "Evet güneş koruyucunuzu sürün ama dağıtın" ifadelerini kullandı.
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