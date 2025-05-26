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        Haberler Magazin Bergüzar Korel uyardı: Güneş koruyucunuzu sürün - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel uyardı: Güneş koruyucunuzu sürün

        Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Bergüzar Korel, takipçilerini güneşe karşı uyardı; "Güneş koruyucunuzu sürün ama dağıtın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:48
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        "Koruyucunuzu sürün"
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        Bergüzar Korel, tatil sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte güneşin keyfini çıkaran oyuncu, takipçilerine bir uyarıda bulundu.

        "GÜNEŞ KORUYUCUNUZU SÜRÜN"

        Güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş kreminin sürülmesine yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel; "Evet güneş koruyucunuzu sürün ama dağıtın" ifadelerini kullandı.

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