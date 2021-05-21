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Görüntüsü yürekleri yakmıştı! Beril bebekten sevindiren haber

Afyonkarahisar'da, kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun 15 aylık Beril Server Aktaş'ın ambulans helikopterdeki, görüntüsü akıllara kazınmıştı. Beril bebek, getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, Beril bebeğin başına ve göğsüne yanık filesi takıldığını, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Anne Fatma Aktaş (28) ise "Mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi, bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Sağ olsun, helikopterdeki sağlık çalışanı, çok ilgilenmiş. Teşekkür ediyorum herkese" dedi

DAHA 15 AYLIK! Son dakika: Beril bebekten sevindiren haber - Haberler
Beril bebekten sevindiren haber
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DHA

Sandıklı ilçesinde oturan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 2 çocuğundan 15 aylık Beril Server Aktaş´ın üzerine önceki gün mutfaktaki kaynar su döküldü.

DHA'nın haberine göre, ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Beril bebek, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı´nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yanık merkezinde tedaviye alınan Beril bebeğin boynu, sırtı ve göğsündeki yanıkların ikinci derece olduğu belirlendi.

'İKİNCİ DERECE YANIKLARI VAR'

Yanık merkezindeki odasında, annesinin kucağında tedavi gören Beril bebeğin yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, "Şu anda hastamızın hayati tehlikesi yok, cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Gerekli pansuman tedbirleri ile iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreç olduğu için şu anda gözlem altında. Hastanın yüz, boyun bölgesinde, göğsünün ön kısmında yüzde 8 ve ikinci derece derin ve yüzey yanıkları vardı. Hasta ilk geldiğinde hidroterapi odasına aldık, pansumanlarını yaptık. Şu anda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok, gayet güzel ilerliyor. Üzerindeki file, eli ile yüzüne zarar vermesin ve yaptığımız pansuman da etkili olsun, diye geçici kullanılacak. Yanık uzun dönemli bir tedavi olduğu için en az 2 hafta kadar burada kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız. Yanık izlerinin kalıcı olmaması için aileye bazı önerilerimiz oluyor. İleride daha da kalıcı izler olursa bazı tıbbi yöntemlerle hastaya yardımcı olacağız" diye konuştu.

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Anne Fatma Aktaş da 15 aylık bebeğini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yanık merkezindeki odasında, kızının yanıklar nedeniyle acısını dindirmeye çalışan Aktaş, "Doktorlarımız çok iyi ilgileniyorlar. İyiye gittiğini söylüyorlar. İnşallah iyi olur. Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya girmiştim, kızım da odadaydı. Ne ara geldi, bilemedim, sıcak suyu üzerine çekti. Hemen acil servise götürdük, oradan da buraya geldik. Doktorlarımız sağ olsunlar, çok iyi bakıyorlar" dedi.

Ambulans helikopterde kızının, acil tıp teknisyeni Mehmet Canko´ya sarılarak, geldiğini hatırlatan Aktaş, "Sağ olsun helikopterdeki sağlık çalışanı, çok ilgilenmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese" diye konuştu.

Beril bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği sırada, kendisini kucağına alan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko´ya sarılmış, o an çekilen fotoğraf ise yürek ısıtmıştı.

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