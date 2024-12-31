ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da yaşamaya başladığı dönemde amatör olarak oyunculuk ile ilgilenen Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Daha sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalıştı.