Beril Pozam kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Beril Pozam'ın biyografisi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri ve özel konukları ile izleyicilerin evine konuk oldu. Bu kapsamda programa konuk olan isimlerin hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Beril Pozam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer aldı. Peki, "Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Beril Pozam hayatı ve kariyeri...
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olan Beril Pozam'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam hangi dizilerde oynadı? Yalı Çapkını dizisinde "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin rolüne can veren Ersin Arıcı'nın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
BERİL POZAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE TV DİZİLERİ
1995 İstanbul doğumlu olan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Pozam, asıl çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.
2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge’si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.
Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021’de Ada Masalı, 2022’de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
ERSİN ARICI KİMDİR?
Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da yaşamaya başladığı dönemde amatör olarak oyunculuk ile ilgilenen Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Daha sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalıştı.