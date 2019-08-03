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HaberlerMagazinBerkay Şahin ailesiyle alışverişte - Magazin haberleri 2019

Arya babasının boynundan inmedi

Başarılı popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı

Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin

Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan başarılı popçu, alışveriş sonrasında eşi ve kızıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.  Babasının kucağından bir an olsun inmeyen Arya'nın babasının boynuna sıkı sıkı sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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