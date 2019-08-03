Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan başarılı popçu, alışveriş sonrasında eşi ve kızıyla birlikte bir restoranda yemek yedi. Babasının kucağından bir an olsun inmeyen Arya'nın babasının boynuna sıkı sıkı sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.