Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girdi. Çiftin 2017 yılında kızları Arya, geçtiğimiz aylarda ise ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya geldi.
Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Berkay, kızı Zeynep Mira'yı sevdiği anları takipçileriyle paylaştı.
"SEVERKEN PARÇALAMAK İSTİYORUM"
Şarkıcı, kızının yanaklarını sıktığı anları sosyal medya hesabından, "Severken parçalamak istediğim, dişlerimi sıktığım iki numaram; Zeyno'm... İnceden bir maşallahınızı alırım gençler" notuyla yayınladı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürece çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.
MALDİVLER'DE AŞK
Öte yandan çift, çocuklarıyla Maldivler'e gitti. Yeni yılın ilk günlerini yurt dışında geçiren ikili, denizde romantik anlar yaşadı. Çift, pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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