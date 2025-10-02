Berke Özer: Sevgilime söz verdim, gol yemedim

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Roma'yı 1-0 mağlup eden Lille'de üç penaltı atışında kalesini gole kapatan Berke Özer, açıklamalarda bulundu.

"KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"

Milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Takım mücadele etti, elinden geleni yaptı ve bu tür takımlarla oynanan bu tür maçları, büyük bir ruhla kazanırsınız, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum." dedi.