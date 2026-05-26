        Berksan: Dolandırıldım

        Berksan: Dolandırıldım

        Şarkıcı Berksan, başından geçen dolandırıcılık olayını anlatarak, "Böbreğimi bile verebilirdim" dedi

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:41 Güncelleme:
        "Dolandırıldım"

        Berksan, dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim başından geçen dolandırıcılık olayını anlattı. Yaşadığı olaydan dolayı karakolluk olduğunu belirten şarkıcı, "Bir gece önce 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmini izlemiştik. Bir daha izleyesim geldi izledim. Şaka yapmıyorum. Ertesi gün aynı karakoldaymışım filmin çekildiği yerde. Karakoldaki arkadaşlar da güldü. İyi niyetimizin kurbanı olduk diyelim" ifadelerini kullandı.

        Berksan, "Herkesten duyuyorum bir sürü böyle dolandırıcılık hikayesi yaşanıyor. Yurt dışından akrabam olduğunu söylediği ve çok detay bildiği için para gönderdim. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim" diyerek, esprili bir açıklama yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Transfede Leao derbisi!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
