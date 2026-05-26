Berksan: Dolandırıldım

Berksan, dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim başından geçen dolandırıcılık olayını anlattı. Yaşadığı olaydan dolayı karakolluk olduğunu belirten şarkıcı, "Bir gece önce 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmini izlemiştik. Bir daha izleyesim geldi izledim. Şaka yapmıyorum. Ertesi gün aynı karakoldaymışım filmin çekildiği yerde. Karakoldaki arkadaşlar da güldü. İyi niyetimizin kurbanı olduk diyelim" ifadelerini kullandı.

Berksan, "Herkesten duyuyorum bir sürü böyle dolandırıcılık hikayesi yaşanıyor. Yurt dışından akrabam olduğunu söylediği ve çok detay bildiği için para gönderdim. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim" diyerek, esprili bir açıklama yaptı.