Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.565,74 %-0,59
        DOLAR 42,2668 %-0,01
        EURO 49,1330 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.551,47 %-1,86
        FAİZ 40,24 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 68,85 %-3,15
        BITCOIN 95.888,00 %0,71
        GBP/TRY 55,6866 %-0,25
        EUR/USD 1,1621 %-0,10
        BRENT 64,39 %2,19
        ÇEYREK ALTIN 9.076,65 %-1,86
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Berkshire Hathaway'de büyük değişim! 4,3 milyar dolarlık Alphabet yatırımı ve Apple hisselerinde gerileme - Teknoloji Haberleri

        Berkshire Hathaway'de büyük değişim! 4,3 milyar dolarlık Alphabet yatırımı ve Apple hisselerinde gerileme

        Warren Buffett'ın 60 yıllık CEO'luğu sona ermeden önce Berkshire Hathaway, Google'ın çatı şirketi Alphabet'te 4,3 milyar dolarlık yeni bir hisse pozisyonu açığa çıkarırken Apple hisselerini önemli ölçüde azalttı. Üçüncü çeyrekte net hisse satıcısı olan şirket, nakit rezervlerini rekor 381,7 milyar dolara yükseltti; Bank of America hisselerini de düşürdü. Teknoloji devi Alphabet'e yapılan yatırım, Buffett'ın geleneksel değer yatırım tarzına sürpriz bir adım olarak değerlendiriliyor. Berkshire, Chubb ve Domino's Pizza gibi hisseleri artırırken DR Horton'dan tamamen çıktı ve büyük birleşme bekleyen yatırımcılara temkinli sinyaller verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alphabet yatırımı ve Apple hisselerinde gerileme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın Ocak 2026'da görevi Greg Abel'e devretmeden önceki son çeyrek portföy detaylarını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde şirketin Alphabet'te 17,85 milyon hisseyle 4,3 milyar dolarlık yeni bir pozisyon aldığı ortaya çıktı. Bu yatırım, Buffett'ın teknoloji şirketlerinden uzak durma eğilimine rağmen dikkat çekici bir hamle olarak görülüyor.

        ALPHABET YATIRIMI SÜRPRİZ ETKİSİ YARATTI

        Berkshire'ın Alphabet hisseleri, şirketin ABD listeli portföyünde 10. en büyük pozisyon haline geldi. Buffett geleneksel olarak değer yatırımı yapan ve teknoloji sektöründen kaçınan bir yatırımcı olsa da Apple'ı "tüketici ürünleri şirketi" olarak nitelendirerek istisna yapmıştı. 2019 yıllık toplantısında Buffett ve merhum Charlie Munger, Google'a daha erken yatırım yapmamayı "kaçırdık" diye pişmanlıklarını dile getirmişti. Alphabet hisseleri haber sonrası işlemlerde %1,7 yükseldi; yatırımcılar Berkshire'ın yeni pozisyonlarını "Buffett onayı" olarak yorumluyor.

        APPLE HİSSELERİNDE DEVAM EDEN SATIŞLAR

        Berkshire üçüncü çeyrekte Apple hisselerini 280 milyondan 238,2 milyona düşürdü; bu, bir zamanlar 900 milyonun üzerindeki pozisyonun neredeyse dörtte üçünün satıldığı anlamına geliyor. Apple hala 60,7 milyar dolar değeriyle en büyük hisse konumunda. Toplamda şirket Temmuz-Eylül döneminde 6,4 milyar dolar hisse alırken 12,5 milyar dolar sattı ve üst üste 12. çeyrek net satıcı oldu. Apple satışları toplam satışların dörtte üçünü oluşturmuş olabilir.

        NAKİT REZERVLERİ REKOR SEVİYEDE

        Berkshire'ın nakit varlıkları 381,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Şirket Bank of America hisselerinin %6'sını sattı ancak banka üçüncü en büyük pozisyon olarak kaldı. Ayrıca ev inşaatçısı DR Horton'dan tamamen çıkarken sigortacı Chubb ve Domino's Pizza hisselerini artırdı. Buffett 1,1 trilyon dolarlık konglomeratı Abel'e devrederken piyasa değerlemelerine karşı temkinli davranıyor; bir yıldan fazla süredir kendi hisselerini geri almazken neredeyse on yıldır dev bir satın alma yapmadı.

        Berkshire yaklaşık 200 işletmeye sahip. Bunlar arasında BNSF demiryolu, çok sayıda enerji, sanayi ve üretim şirketi ile Dairy Queen, Fruit of the Loom ve See's Candies gibi perakende markaları bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"