Berlinale'nin 'Misafir'i

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Nermin Yıldırım’ın hep kitap’tan çıkan son romanı Misafir, Berlin Uluslararası Film Festivali’nin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla, Franfurt Kitap Fuarı’yla ortaklaşa yürüttüğü Books at Berlinale programına seçildi!

Misafir, Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den programa seçilen 12 kitaptan biri oldu.

Etkinliğe 30'u aşkın ülkeden, 150'nin üzerinde edebi eser başvurdu. Programa, yeni basılan, en çok satanlara giren veya ödül sahibi eserler seçiliyor. Seçilen eserlerin sunumları, 3 gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta Berlinale Co-Production Market'te gerçekleşecek. Yapılacak sunumlarda kitaplar, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara tanıtılacak.

Nermin Yıldırım’ın yakın geleceğe dair ürkütücü, tuhaf ama bir o kadar da tanıdık bir dünya yarattığı altıncı romanı Misafir hemşirelerin “abla”, hastaların “misafir”, başhekimin “baba” diye adlandırıldığı, her geçen gün daha katı kurallarla yönetilen tuhaf ama bir yandan da çok tanıdık bir akıl hastanesinin kapılarını aralıyor. Misafir, Books at Berlinale’ye şimdiye dek seçilen dördüncü Türkçe eser olma özelliğini de taşıyor.