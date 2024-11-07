Bernie Sanders'tan Demokratlara sert eleştiri: Parti statükocu oldu
Demokratların önde gelen isimlerinden Senatör Bernie Sanders, Demokrat aday Kamala Harris'in Cumhuriyetçi aday Trump'a farkla kaybetmesinin ardından parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Sanders, Demokratları işçi sınıfına yakın olmaktansa statükocu bir kimliğe büründüğünü ve hezimetin sebebinin bu olduğunu belirtti.
Senatör Bernie Sanders, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Donald Trump'a yenilmesi ve Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü ele geçirmesinin ardından Demokrat Parti'yi suçluyor.
Vermont Senatörü, parti yönetiminin Latin ve Siyah işçilerin Cumhuriyetçi adaylara oy vermesi konusunda 'ciddi siyasi tartışmalar' yapması gerektiğini söyledi.
Sanders, "İşçi sınıfı insanlarını terk eden bir Demokrat Parti'nin, işçi sınıfının kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı" ifadelerini kullandı.
"Demokrat yönetim kadrosu statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. Ve haklılar da."
83 yaşındaki Sanders, Biden-Harris yönetiminin servet eşitsizliği ve kötüleşen yaşam standardı konusunda problemleri ele almakta başarısız olduğunun altını çizdi.