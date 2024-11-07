Bernie Sanders'tan Demokratlara sert eleştiri: Parti statükocu oldu

Senatör Bernie Sanders, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Donald Trump'a yenilmesi ve Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü ele geçirmesinin ardından Demokrat Parti'yi suçluyor.

Vermont Senatörü, parti yönetiminin Latin ve Siyah işçilerin Cumhuriyetçi adaylara oy vermesi konusunda 'ciddi siyasi tartışmalar' yapması gerektiğini söyledi.

Sanders, "İşçi sınıfı insanlarını terk eden bir Demokrat Parti'nin, işçi sınıfının kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı" ifadelerini kullandı.

"Demokrat yönetim kadrosu statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. Ve haklılar da."