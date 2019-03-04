Berrak Onay kimdir nereli ve kaç yaşında? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berrak Onay, iş adamı sandığı itfaiye eri sevgilisinden hamile kaldıktan sonra terk edilmişti. Oyuncu kızı için açtığı babalık davasını kazandı ve itfaiye eri Veysel Y'ye 5 ay hapis cezası istendi.

BERRAK ONAY KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Berrak Onay aslen Balıkesir, Burhaniye’li, Terazi burcudur. Sadri Alışık Eğitim Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar bir çok dizide rol alan güzel oyuncu iyi düzeyde Fransızca bilmektedir.

İnadına Yaşamak, Asayiş Berkemal (Canan),No 309 (Ağdacı Zerrin),Kuzey Güney, Hayatın Kıyısında, Leyla ile Mecnun, Güneşi Beklerken (Damla),Zengin Kız Fakir Oğlan (Şebnem),Kaynak kimnereli.net, Fatih Harbiye (Damla),Arka Sokaklar, Kara Ekmek (Mehtap).

Ayrıca Sevda Türküsev’in Hayata Dair Programına katılmış. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hayatın Kıyısında & Yanlışlık Oldu programında da yer almıştır.