Berrak Tüzünataç’ın hızlı kilo vermesi yakınlarını endişelendirdi

Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor. İddiaya göre, ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor