Bertaraf sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BERTARAF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bertaraf şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ber taraf berttaraf" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'bertaraf'tır.

BERTARAF NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Kaldırılmış, giderilmiş' anlamına gelen bertaraf, Türkçeye Farsça ve Arapçadan geçmiştir.