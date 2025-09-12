Habertürk
        Haberler Spor Transfer Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar, Başakşehir'de! - Futbol Haberleri

        Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar, Başakşehir'de!

        RAMS Başakşehir, Fransa'nın Rennes takımında oynayan Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:56 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:56
        Bertuğ ve Doğan, Rams Başakşehir'de!
        Transfer döneminin bitime kısa bir süre kala Başakşehir kadrosuna iki oyuncu daha kattı. Rennes takımında forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, İstanbul ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten transferlerle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

