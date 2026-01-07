Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BES'te devlet katkısı düşürüldü! 2026 Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde kaça düştü, ne kadar oldu?

        BES'te devlet katkısı düşürüldü! 2026 Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde kaç oldu?

        Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla değişen tutar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, 2026 BES'te devlet payı katkısı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin devlet katkısında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme kapsamında devlet payı düşürülürken, yeni oran 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğin ardından BES katılımcıları, 2026 yılı için geçerli olacak devlet katkısı oranını merak etmeye başladı. Peki, BES’te devlet katkısı yüzde kaç oldu?

        2

        2026 BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 ve ek 2'nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.

        3

        YENİ BES DEVLET KATKISI ORANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?