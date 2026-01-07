2026 BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 ve ek 2'nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.