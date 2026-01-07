BES'te devlet katkısı düşürüldü! 2026 Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde kaç oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla değişen tutar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, 2026 BES'te devlet payı katkısı yüzde kaç oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin devlet katkısında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme kapsamında devlet payı düşürülürken, yeni oran 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğin ardından BES katılımcıları, 2026 yılı için geçerli olacak devlet katkısı oranını merak etmeye başladı. Peki, BES’te devlet katkısı yüzde kaç oldu?
2026 BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 ve ek 2'nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.
YENİ BES DEVLET KATKISI ORANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.