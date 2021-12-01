BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,147193
|2,64
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,088794
|2,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152917
|2,42
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,163018
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,120122
|2,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012955
|1,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091786
|1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012347
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027665
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011988
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014450
|1,52
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043357
|1,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,084550
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,087138
|0,84
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014092
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,055921
|2,56
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026870
|1,89
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,117073
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,229092
|1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,048200
|1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,047402
|1,81
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014224
|0,94
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,032577
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,019348
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,025865
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,079954
|2,14
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,083146
|2,10
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,073129
|2,07
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,082829
|2,04
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,076474
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029833
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033044
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027191
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036608
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082950
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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