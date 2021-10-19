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BES'te kısmi çıkış hakkı geliyor

Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt konuk oldu. Bozkurt, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yakın zamanda katılımcıların gerekli olduğunda birikimlerinin bir kısmını çekmeleri halinde yüzde 25 olan devlet katkısının ödenmeye devam edilmesine ve birikime kalınan yerden devam edilmesine olanak sağlayacak düzenleme hazırlığı içinde olunduğunu açıkladı. Bozkurt ayrıca sağlık, hayat, eğitim sigortaları ile BES'i bir potada vatandaşa sunun Bütünleşik BES uygulamasının da yakında hayata geçirileceği müjdesini verdi. Borsa İstanbul'a yönelik değerlendirmesinde ise Bozkurt, "Aydınlıktan önceki zifiri karanlık olan şafağa en yakın noktadayız" dedi.

BES'te kısmi çıkış hakkı geliyor
HABERTURK.COM

Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt konuk oldu. Dövizde son günlerde meydana gelen hareketleri değerlendiren Bozkurt, Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu (PPK) kararının ne olacağına dair tahminlerini paylaştı. Bu durumun sermaye piyasalarına yansımasını değerlendiren Bozkurt, ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik değişiklikler le ilgili de bilgiler verdi.

Bozkurt, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yakın zamanda katılımcıların gerekli olduğunda birikimlerinin bir kısmını çekmeleri halinde yüzde 25 olan devlet katkısını da alıp kalan tutar için de yine katkının ödenmeye devam edilmesine ve birikime kalınan yerden devam edilmesine olanak sağlayacak düzenleme hazırlığı içinde olunduğunu açıkladı. Bozkurt ayrıca sağlık, hayat, eğitim sigortaları ile BES'i bir potada vatandaşa sunun Bütünleşik BES uygulamasının da yakında hayata geçirileceği müjdesini verdi.

BORSANIN UCUZ KALMASININ NEDENLERİ

Borsa İstanbul’un ucuz kalmasına şimdiye kadar nelerin etken olduğunu açıklayan Bozkurt, hisse senetlerine yönelik olarak bundan sonraki beklentilerini dile getirdi. Borsa İstanbul'a yönelik değerlendirmesinde Bozkurt, "Aydınlıktan önceki zifiri karanlık olan şafağa en yakın noktadayız" dedi. Pandemi sonrası global piyasalardaki gelecek tahminlerini de aktaran Bozkurt, başta emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bunun dünya ve Türkiye ekonomilerine yansımasının nasıl olacağına yönelik değerlendirmelerde bulunarak bu konjonktürde yatırımcılara oluşturacakları portföy hakkında ipuçları verdi.

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