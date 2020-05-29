Beşamel soslu makarna tarifi

Makarna sosları içinde Beşamel sos harika bir lezzettir. Hep birlikte bu güzel beşamel soslu makarna yapmaya başlayalım.
Beşamel Soslu makarna için gerekli malzemeler:
1 paket makarna
Haşlanması için yarım tencere su Tuz
Sosu için gerekli malzemeler:
- 2,5 yemek kaşığı tereyağı
- 2,5 su bardağı süt
- 2,5 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber
Beşamel soslu makarna’nın yapılışı:
- Öncelikle yeterli miktarda su koyduğumuz makarna haşlama tenceresine suyumuz kaynadıktan sonra 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz.
- 2 yemek kaşığı sıvıyağımız da kattıktan sonra makarnamızı haşlıyoruz.
- Ara sıra karıştırırsak makarnalarımız yapışmaz.
- Haşlanan makarnamızı süzdükten sonra fırın kabımıza alıyoruz.
- Arı bir tencerede Beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım.
- 2,5 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz.
- Eridikten sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı unu ilave ediyoruz.
- Hafif rengi döndükten sonra üzerine 2,5 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz sürekli karıştırarak sosumuzu hazır hale getiriyoruz.
- Sosumuz hazır. Fırın kabımıza aldığımız makarnamızın üzerine beşamel sosumuzu döktükten sonra iyice birbirine karıştırıyoruz.
- Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirimizi de ilave ettikten sonra 180 dereceli fırınımıza veriyoruz.
- Üzeri kızarana kadara fırında pişiriyoruz.
- Afiyet olsun…
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