Beşiktaş 10 kişi kaldı!
Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş: 03.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:15
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş 10 kişi kaldı.
Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada Juan'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.
Pozisyon sonrası serbest vuruşta topun başına geçen Romulo, skora denge getirdi: 1-1.
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