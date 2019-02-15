Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olurken Adem Ljajic, mücadelenin ikinci yarısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Sol kanattan Caner'in yaptığı ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Ljajic, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Gol sevinci sırasında köşe gönderini tekmeleyen Ljajic sarı kart gördü.

Ljajic gol sevinci sonrası gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Ljajic ayrıca ligde forma giydiği son beş maçta iki gol üç asistle beş gole doğrudan katkıda bulundu.