Beşiktaş'a Fildişili kanat önerisi: Jeremie Boga
Kanatları güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Fransız ekibi Nice'in Fildişili oyuncusu Jeremie Boga önerildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği hücum hattını güçlendirmeye veren Beşiktaş'a Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Jeremie Boga önerildi.
Tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimden bu öneriye şimdilik yanıt gelmezken diğer adaylarla birlikte durumun değerlendirildiği ifade edildi.
2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.