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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Fildişili kanat önerisi: Jeremie Boga - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Fildişili kanat önerisi: Jeremie Boga

        Kanatları güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Fransız ekibi Nice'in Fildişili oyuncusu Jeremie Boga önerildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:15
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        Beşiktaş'a Fildişili kanat önerisi!
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği hücum hattını güçlendirmeye veren Beşiktaş'a Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Jeremie Boga önerildi.

        Tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Siyah-beyazlı yönetimden bu öneriye şimdilik yanıt gelmezken diğer adaylarla birlikte durumun değerlendirildiği ifade edildi.

        2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.

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