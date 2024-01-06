Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş'a karşı hat-trick yapan Kasımpaşalı Nuno da Costa ilki başardı! - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş'a karşı hat-trick yapan Kasımpaşalı Nuno da Costa ilki başardı!

        Kasımpaşa, tarihinde 3. kez Beşiktaş'a deplasmanda 3 gol atarken, Nuno da Costa ise Beşiktaş karşısında attığı 3 golle birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal'ı yıkan Da Costa ilki başardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Paşa, bu sonuçla birlikte tarihinde 3. kez Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı. Daha önce Kasımpaşa, ligde 2012-2013 sezonunun 26. haftasında 3-1, 2021-2022 sezonunun 34. haftasında ise 3-0’lık skorla galip gelmişti. Siyah-beyazlılar karşısında attığı 3 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcu Nuno Da Costa, kariyerindeki ilk hat-trick başarısına Beşiktaş mücadelesinde imza attı.

        DA COSTA'DAN 6 GOL, 3 ASİST

        Sezon başında Fransa 2. Lig ekiplerinden Auxerre’den kadroya katılan Yeşil Burun Adalı futbolcu Nuno Da Costa, Süper Lig’de önemli bir istatistiğe imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Da Costa, ligde bu sezon Kayserispor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1’er, Beşiktaş karşısında ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarında ise 1’er kez gol pası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu