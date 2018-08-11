Beşiktaş - Akhisar Bld.Genç. maçı ne zaman?

Beşiktaş ve Akhisar Bld.Genç., 12 Ağustos 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Akhisar Bld.Genç., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beşiktaş kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Akhisar Bld.Genç. sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Beşiktaş son hafta oynanan Akhisar Bld.Genç. maçında 0-0 berabere kaldı.

Akhisar Bld.Genç. ise Beşiktaş karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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