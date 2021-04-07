Beşiktaş Alanyaspor maçı için artık nefesler tutuldu. Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sahasında ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Beşiktaş maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.
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