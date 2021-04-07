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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı ilk 11'ler ve kadrolar! BJK Alanya hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı grafik çizen iki takımın mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarında yer alan Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Alanyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı ilk 11'ler ve kadrolar! BJK Alanya hangi kanalda canlı

Beşiktaş Alanyaspor maçı için artık nefesler tutuldu. Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sahasında ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.

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